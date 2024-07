Saison des pluies au Niger: 53 morts et 18.000 sinistrés depuis juin

Les inondations dues aux fortes pluies qui s'abattent depuis juin sur le Niger, pays sahélien désertique confronté au changement climatique, ont fait 53 morts et 18.000 sinistrés, ont annoncé mercredi les Nations unies.



Un précédent bilan publié le 20 juin par le ministère nigérien de l'Intérieur faisait état de 21 morts et près de 6.000 sinistrés dans tout le pays.



"Au 15 juillet 2024", le bilan des inondations est de "53 pertes en vies humaines" et "2.501 ménages totalisant 18.098 personnes affectés", précise un rapport du Bureau des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) transmis mercredi à l'AFP.



En outre, les eaux ont détruit 1.636 maisons, 29 salles de classes et ont décimé 10.930 têtes de bétail, indique l'agence onusienne, qui cite le ministère nigérien de l’Action humanitaire et de la Gestion des catastrophes.



Selon OCHA, plus de 247.000 personnes pourraient être touchées par ces inondations avant la fin de la saison des pluies, qui survient généralement fin septembre.



OCHA précise qu'"en appui au gouvernement" nigérien, les acteurs humanitaires dont l’Unicef, le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et la Croix-Rouge "travaillent à prépositionner des stocks" de vivres, d'abris d'urgence et des kits d’hygiène dans les zones touchées par les intempéries de plus en plus dévastatrices au Niger.



"Exacerbées par les changements climatiques globaux", les inondations "constituent une menace récurrente" au Niger, affirme l'agence onusienne.



Quasiment toutes les régions du pays, particulièrement celle de Maradi (centre-sud), sont touchées, selon les autorités nigériennes.



La capitale Niamey et ses deux millions d'habitants, habituellement frappés par des inondations meurtrières, sont pour le moment épargnés.



Pour minimiser les dégâts, les autorités envoient des SMS "exhortant les populations" à "rester à l'abri", "sécuriser le bétail" et à appeler en cas d'urgence les secours sur un numéro vert.



La saison des pluies s'étend de juin à septembre et fait régulièrement des morts au Niger, y compris dans les zones désertiques de ce pays au climat habituellement sec.



Elle avait été particulièrement meurtrière en 2022, avec 195 morts et 400.000 sinistrés.