Saint-Louis/Sécurité Transport : Transport Ibrahima Sakho (TIS) invite les acteurs du secteur à avoir une démarche de sûreté et de sécurité

L'entreprise de transport Ibrahima Sakho a participé hier avec succès à l'exercice de simulation de prise d'otages d'un camion transportant des lubrifiants, produits dangereux car inflammables par un groupe de terroriste.

Selon la directrice générale de cette entreprise spécialisée dans le transport, cet exercice a permis à Transport Ibrahima Sakho de tester son plan d'urgence. Car estime t-elle toujours, l'entreprise met en avant la sécurité et la sûreté, un levier très important dans le transport. "On a beaucoup travaillé sur la sécurité qui très importante dans notre métier qui est le transport des hydrocarbures."

Par ailleurs, la directrice de cette entreprise de transport, Mme Ndoye Balé Sakho invite l'ensemble des acteurs à "avoir une démarche sûreté et sécurité afin de réduire le taux d'accident".

Elle félicite à cet effet le gouverneur de la région de Saint-Louis, les forces de sécurité, le directeur d'exploitation, le directeur administratif et financier de Total ainsi que toute l'équipe transport et SMT et l'ensemble des partenaires qui ont bien conduit cette opération...