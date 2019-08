Saint-Louis / Démette : Sport et culture, des vecteurs de développement et de cohésion sociale entre le Sénégal et la Mauritanie.

La 8ème édition des journées sportives et culturelles pour la fraternité entre le Sénégal et la Mauritanie a vécu ce week-end à Démette, une localité du Nord du Sénégal, située dans le département de Podor et la région de Saint-Louis. Elle se trouve au cœur de l'île à Morphil entre le fleuve Sénégal et l'un de ses bras secondaires, à proximité de la frontière avec la Mauritanie.

Pour le maire de la commune de Démette, le Maire Ablaye Elimane Dia, "ces journées constituent un véritable vecteur de développement et de cohésion sociale entre le Sénégal et la Mauritanie". C'est une occasion pour les deux peuples frères de revisiter la valeurs traditionnelles et culturelles qu'ils ont en commun, notamment la course de pirogue, la danse traditionnelle du Yélla entre autres.

Ces journées ont été bouclées par un match de football qui a été remporté par l'ASC Démette devant l'ASC Mauritanie par 3 buts à 2 aux tirs au but…