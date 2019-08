Saint-Louis / Daral Marmyal : Les éleveurs maures expriment leur calvaire quotidien

Alors que les préparatifs vont bon train au marché Tèndjiguène sis à Sor, au grand Daral de Médina Marmyal et partout ailleurs dans la ville de Mame Coumba Bang pour les besoins de la célébration de la fête de Tabaski, les éleveurs maures venus de Mauritanie déchargent leurs moutons à compte-gouttes le long de la corniche. Ces derniers qui ont rallié la ville tricentenaire depuis quelques jours, disent être confrontés à de nombreux problèmes.

Au delà des clients qui se font rare, ces éleveurs maures sont confrontés à la cherté des aliments de bétail, ce qui laisse place à des pertes énormes. À cela s'ajoute le manque d'eau dans les points de vente doublé d'un manque criard de toilettes publiques. Ces éleveurs maures interviewés par Dakaractu Saint-Louis jurent de ne plus revenir au Sénégal, car les conditions sont très difficiles et les pertes énormes…