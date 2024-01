« SUNU CAN Bi » : Derby Sénégal vs Gambie, le Onze probable des Lions, les forfaits de Sabaly et Ballo-Touré au menu…

Rarement un derby entre le Sénégal et la Gambie n'a été autant attendu. Pour leur entrée en matière dans la CAN, les deux sélections voisines, amies mais aussi rivales, vont s’affronter dans le groupe C. Dans ce numéro de « SUNU CAN Bi », Dakaractu vous plonge dans le vif du sujet avec la conférence de presse d’avant match, la réaction des journalistes, Sénégalais et Gambiens, les pronostics, mais également le 11 probable attendu pour ce derby. Le tout sans oublier la situation complète dans l’infirmerie de la tanière…