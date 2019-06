SOKHNA AMY MBACKÉ / Entre modernité et tradition... La première Mbacké-Mbacké Directrice nationale de Senghor à Macky

En devenant Directrice Nationale de l’Assistance et de la Promotion des Sénégalais de l’Extérieur au ministère des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur, Madame Diaw Amy Mbacké entre dans l'histoire. Elle est la première petite fille de Serigne Touba à être nommée à un poste politique de cette envergure. Cette consécration est le fruit de durs labeurs et de non négligeables sacrifices consentis dans un milieu où l'école était presque bannie.



Conformément au message d’universalité de son vénéré Guide et Grand-père, Cheikh Ahmadou Bamba, qui a toujours prôné la recherche du savoir utile et le culte du travail libérateur, la jeune Mbacké-Mbacké a réussi à relever le défi de l'émancipation.

.

Après ses cycles élémentaire et moyen à Mbacké avec à la clé le BFEM, elle choisit de faire la série G (les techniques quantitatives de gestion de d’Économie) au Lycée Technique de Commerce Maurice Delafosse, pour acquérir un savoir-faire, sur conseil de son oncle et « Jewrin » Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni.

Respectueuse des traditions familiales, ses études au lycée seront interrompues sur demande de son père qui tenait à ce qu’elle arrêtât pour se marier. Elle se plia à la volonté de son père et rejoignit Touba, sa ville natale, alors qu’elle était en classe de terminale, au mois de mai 2000 précisément, pour une vie conjugale qui n’aura duré que trois bonnes années.



Cette épreuve passée, elle pensa tout de suite reprendre ses humanités et grâce à son attachement au travail, sa ténacité, sa bravoure et son abnégation, elle refait la Terminale G en candidature libre en décembre 2003, après donc 3 ans d’interruption. Elle obtint le Baccalauréat la même année. Ce fut alors le début d’un autre commencement, de sacrifices certes, mais de joie et de bonheur (sûrement parce qu’elle avait adhéré au vœu de son père).

Pour la petite histoire, Sokhna Amy a du, pour arriver à payer ses propres études de comptabilité au niveau supérieur, vendre des objets lui appartenaient (bijoux en or, autres objets, etc). Elle réussit au Brevet de Technicien Supérieur (BTS) comptabilité et obtient avec l’aide de son oncle, l’Honorable Député Moustapha Cissé Lo, un emploi à l’Hôpital Matlaboul Fawzayni de Touba.



Avec le salaire qu’elle percevait, elle s’arrangeait pour se rendre tous les week-ends à Dakar pour y suivre une formation en Management des Entreprises à l’IPD Thomas Sankara d’où elle sortit avec la licence, puis le master II en Gestion des Ressources Humaines (elle rappelle que la dernière année de cette formation en 2010) avait été prise en charge et totalement par l’actuel Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall, alors dans l’opposition et qu’elle soutenait au plan politique... Soutien qui lui avait valu d’être limogée de son poste de chef de division de l’Économie de l’Hôpital Matlaboul Fawzayni de Touba.



Sans désarmer, elle reprit les études et obtient le MBA en GRH au CESAG. Après son passage à l’Agence de l’Informatique de l’Etat (ADIE) de 2012 à 2017 comme DRH, elle est aujourd’hui la Directrice de l’Assistance et de la Promotion des sénégalais de l’Extérieur au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur. Elle est aussi Conseillère et Présidente de la Commission Environnementale du Conseil départemental de Mbacké puis Présidente du Réseau des Femmes du Baol pour le Développement (RFBD). Son combat de tous les jours, dit-elle à Dakaractu, est de rendre autonomes les femmes en les amenant à s’autogérer et, aussi à lutter contre l’analphabétisme qui les tenaille en milieu rural. Mariée et mère de 2 enfants, son prochain challenge est l’obtention du MBIP Paris Dauphine qu’elle prépare activement...