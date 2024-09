SINISTRE À TOUBA : Séni Dieng, DG de l'ONAS, accélère les secours, mais rappelle que la solution est dans « le plan directeur annoncé ».

Face aux inondations dont les conséquences continuent de plomber le quotidien des populations de Touba, l’ONAS a mis les bouchées doubles pour juguler le mal dans les plus brefs délais. C’est dans cette perspective que son DG a effectué une nouvelle visite de terrain dans la cité religieuse. Séni Dieng, à la tête d’une délégation composée essentiellement de chefs de service et de techniciens, a renforcé les acquis et incité ses équipes à maintenir la cadence. Il confiera, en passant, que le travail a été rendu compliqué par « le réveil » des marigots dans plusieurs quartiers. Séni Dieng a aussi précisé que l’État prévoit d’aller dans le sens de prendre une solution d’ordre structurel qui coûtera certes très cher, mais qui aura le mérite de soulager définitivement les populations…