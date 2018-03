SIKHAY - Cheikh Mouhidine Samba Diallo, télescope à la main : ' C'est pourquoi je ne participe pas aux débats sur l'apparition ou non de la lune au Sénégal '

Cheikh Mouhidine Samba Diallo est certain d'une chose. '' Au Sénégal, les débats sur la lune sont stériles et sans fondement, alors qu'il y a un des moyens et des connaissances qui permettent de définitivement les dépasser. ''



Le chef religieux prenait part, ce week-end, au ziarra de Sikhay.

Sikhay, est une localité située à quelques petites encablures de Sagn Bambara, sa cité religieuse. Et c'est dans la région de Kaolack.



Cheikh Mouhidine Samba Diallo a, pour l'occasion, montré un télescope qui lui permet d'apercevoir la lune au plus profond de sa niche. '' Cet appareil est capable de montrer la lune dans toutes ses facettes, position et vitesse. Il est doté d'une électromagnétisme et d'une cobalt dont le numéro atomique est 27 et qui boucle 4720 mètres par seconde. Avec son électro-onde lumineuse, elle permet d'avoir les images. L'appareil permet de montrer la lune dès qu'elle apparaît. Au Sénégal, il y a pas une faculté qui enseigne la cosmologie et la cosmographie et c'est dommage. À cause de mes recherches, Saddam Hussein a essayé de le retenir en Irak et c'est grâce à Tarek Aziz que j'ai pu échapper. ''



Cheikh Mouhidine, qui dit plus que jamais maintenir sa dynamique qui l'a amené parfois à célébrer les fêtes religieuses, isolé des autres Sénégalais, ne compte point changer sa méthode de faire. Et à l'intention de ses disciples, il dira ceci : '' Que personne ne se querelle parce qu'on m'a dit des insanités à travers les réseaux sociaux ou ailleurs. Le prophète a entendu pire. ''



Le chef religieux d'aborder la question de l'enrichissement illicite au Sénégal. Pour lui, beaucoup sont en train de se doter de grosses fortunes juste parce qu'ils abusent de la confiance de leurs prochains. Il souhaitera une meilleure gestion des biens publics, non sans manquer de signaler que la rumeur selon laquelle il n'aime pas ceux qui font la politique est fausse.