SATYRE / Danger sur l’autoroute Ila Touba : Défilé caprin au péage, les ânes ignorent le code de la route et menacent des vies

Scène surréaliste ce vendredi sur l’autoroute Ila Touba. Alors que les automobilistes s'alignaient patiemment pour payer leur péage, des usagers inattendus ont décidé de griller la politesse à tout le monde : un, puis deux ânes, visiblement pressés, ont franchi le péage sans badge, sans carte de télépéage, sans pièces d’identité ni gilets réfléchissants, et sans même daigner saluer un guichet. Sur ce tronçon, la modernité a décidément rendez-vous quotidien avec l’absurde. Tôt ce matin, ce convoi hors du commun a défié l’ordre établi.



Scène d’un autre monde ? Non, simplement le quotidien surréaliste d’un pays où les animaux brisent les barrières plus efficacement que les conducteurs de SUV. Tandis que les usagers humains s'acquittaient consciencieusement de leurs frais de passage, ces quadrupèdes impénitents ont pris la voie rapide, ignorant superbement le code de la route et toute logique.



Le plus intrigant dans tout ceci ? Il n’y a aucun contrôle, aucune amende. L’impunité animale est sans pareille. Pourtant, on nous assure qu'il y a une réelle mise en place de caméras dotées de reconnaissance faciale sur l’autoroute. Qui sait, peut-être les visages des ânes ne sont-ils pas perceptibles d'en haut ?



Cette manière désespérée de dénoncer la présence des ânes sur l’autoroute ne cherche qu’à relever le degré énorme du risque. Combien de vies sont menacées au quotidien à cause de ce regrettable phénomène ? La scène, filmée par DakarActu-Touba, se passe entre Thiès et Bambey.