SANTÉ / Le cancer du col de l'utérus gagne du terrain au Sénégal

Des études ont montré qu'au Sénégal,le taux de prévalence du cancer du col de l'utérus ne cesse de grimper, même si à présent, il se range en 2ème position après le cancer du sein. Plus de 70% des professionnelles du sexe vivent avec le virus et sont exposées au cancer, et 13% de la population générale sont atteints.

À en croire les affirmations de Alimatou Diop Ndiaye, professeur en micro biologie, on retrouve deux types au Sénégal qui sont les types 47 et 58, différents de ceux que l'on rencontre le plus souvent dans les autres pays (type 16 et 18). Cependant à l'occasion de la cérémonie d’ouverture de la conférence internationale sur les cancers féminins demain, qui a démarré ce jeudi à l’hôtel Savana, le Docteur Fatma Guenoune, la présidente de la ligue sénégalaise de lutte contre cancer, a insisté sur les vaccins pour que les femmes et les enfants prennent leurs précautions sans oublier les dépistages aussi...