SANTÉ : La fondation 221 offre du matériel d'un montant de 200 millions de francs Cfa au Samu municipal

Dans l'optique de renforcer la carte sanitaire du Sénégal et l'adoption d'un programme de développement sanitaire et social, la fondation 221 a effectué une cérémonie de remise de Plateau médical d'une valeur de plus de 200 millions de francs Cfa au Samu Municipal de Dakar. En collaboration avec la mairie de Grand Yoff, le don a été réceptionné par d'adjoint du médecin chef de l'hôpital qui s'en est réjoui. Cependant, les donateurs précisent qu'il y aura un suivi pour s'assurer que le matériel est utilisé à bon escient...