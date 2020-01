Russie : Mikhaïl Michoustine, nommé nouveau Premier ministre.

Ce mercredi, le président Vladimir Poutine a désigné comme nouveau Premier ministre le patron du fisc russe, Mikhaïl Michoustine, inconnu du grand public, selon les agences russes citant le Kremlin. Cette nomination intervient tout juste après l'annonce surprise de la démission du chef du gouvernement en poste depuis près de huit ans, Dmitri Medvedev, dans la foulée d'un discours du président russe annonçant des réformes constitutionnelles.



Mikhaïl Michoustine, personnalité méconnue du grand public a dirigé pendant près de dix ans le service fédéral des impôts de Russie. Âgé de 53 ans, natif de Moscou, ce docteur en économie est l'auteur prolifique de livres et d'articles scientifiques consacrés à la fiscalité.



«Ces changements, lorsqu'ils seront adoptés, et cela se fera après discussion, introduiront des changements importants non seulement dans un certain nombre d'articles de la Constitution, mais aussi en général dans l'équilibre des pouvoirs», déclara Dmitri Medvedev lors d'une allocution télévisée en présence du président Vladimir Poutine, qui l'a remercié, a son tour pour son travail.



«Un certain nombre de changements fondamentaux à la Constitution de la Fédération de Russie ont été esquissés. Dans ce contexte, il est évident que nous, en tant que gouvernement, devons donner au président la possibilité de prendre toutes les décisions nécessaires à cet effet. Dans ces conditions, je pense qu'il serait juste que le gouvernement de la Fédération de Russie démissionne», a ajouté Dmitri Medvedev, qui doit prochainement prendre la tête du Conseil de Sécurité de la Fédération de Russie. Malgré cette annonce, le gouvernement Medvedev continuera à exercer ses fonctions jusqu'à la formation d'un nouveau cabinet.



Cette annonce fait suite à la proposition par Vladimir Poutine de tenir un référendum sur des réformes de la Constitution russe devant renforcer les pouvoirs du Parlement tout en préservant le caractère présidentiel du système politique qu'il pilote depuis 20 ans. «Je juge nécessaire de soumettre au vote des citoyens du pays l'ensemble des révisions de la Constitution proposées», a-t-il déclaré dans son allocution annuelle devant les membres du Parlement et les élites politiques, sans pour autant préciser le calendrier.