Rufisque / Reprise des cours : « Nous pensons que nous allons avoir une réouverture des classes sans problème » (Souleymane Ndoye, Pdt CD)

Pour une bonne reprise des enseignements/apprentissages à Rufisque, le Conseil Départemental, dirigé par M. Souleymane Ndoye, de concert avec ses partenaires, a remis un lot de matériel composé de kits d'hygiène, de thermo flash, de gel hydroalcoolique, de détergents… d'une valeur de 41 millions de FCFA à l'inspecteur d'académie de Rufisque.



Ce lot de matériel sera destiné aux différents établissements scolaires concernés par la reprise du 02 juin prochain. Selon le président du Conseil Départemental, l'honorable député Souleymane Ndoye, « conscient de notre responsabilité en tant que démembrement de l’État, le Conseil Départemental de concert avec nos partenaires traditionnels, notamment la Région Île de France qui nous a appuyé pour la somme de 30.000 euro, la Sococim, ainsi que l’apport de la ville en ressources humaines, ont permis de remettre ce matériel d'une valeur de 41 millions de CFA à l'Inspecteur d’Académie de Rufisque. »



Il ajoute que « nous pensons que le nécessaire sera fait par l'inspecteur d’académie pour distribuer à qui de droit tout ce dispositif qui va permettre de respecter le protocole sanitaire édicté par les autorités médicales. Nous pensons que nous allons avoir une réouverture des classes d’examens sans problème », estime-t-il.



La cérémonie, qui a eu lieu ce 29 Mai 2020, a été présidée par le ministre des collectivités territoriales et le l’aménagement des territoires et en présence de l’ambassadeur de France au Sénégal, Philippe Lalliot et du préfet du département entre autres...