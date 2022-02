Rufisque / Rencontre Citoyenne : L’état de la démocratie au Sénégal et en Afrique de l’Ouest revisité par des spécialistes.

Le centre culturel Maurice Guèye de la ville de Rufisque a accueilli, ce Mardi 15 février 2022, une rencontre citoyenne à l’initiative de la fondation Sococim.



Cette rencontre entre intellectuels dont la thématique porte sur « L’état de la démocratie au Sénégal et en Afrique de l’Ouest », est discutée de fond en comble par d'éminents spécialistes et instituteurs venus mener les débats.



Pour ces échanges entre intellectuels, les auditeurs du jour, passionnés, se sont massivement déplacés, vu le programme du jour.



« Sur les 2000 abonnés, à peu près, que compte la bibliothèque, 90 % sont des élèves et étudiants. C’est donc une très bonne chose », dira la directrice de la Fondation Sococim, Patricia Diagne.



Au programme, les communicants se sont penchés d’abord sur l’ambiance démocratique au Sénégal, ensuite de s'interroger sur la Démocratie : « Empruntée », ou démocratie « dévoyée » en Afrique de l’Ouest, avant de parler de l'installation, du changement et de la prolongation inconstitutionnelle de gouvernement. Ce qui justifierait certainement le focus fait sur les différentes crises dans les États voisins et surtout sur les démarches de la Cédéao vis-à-vis de ces États...