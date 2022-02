Rufisque / Religion : le R.I.S Alwahda inaugure son siège national baptisé au nom de Ceerno SiIeymaani Baal.

Le Rassemblement Islamique du Sénégal (R.I.S Alwahda), a inauguré ce samedi 26 février 2022, son nouveau siège national, nommé Ceerno SiIeymaani Baal.



En effet, ce projet gigantesque, dont les travaux ont été lancés depuis 2017, a une envergure nationale, selon le secrétaire général de la coordination régionale de Dakar du Rassemblement Islamique du Sénégal, Mame Birame Diop. « Nous avons visé à construire un projet pour tout le Sénégal. Le RIS est un mouvement qui se veut fédérateur et intégrateur et dans ce sens, nous nous sommes assignés de construire une infrastructure qui va être un centre de recherche, un centre de ralliement pour toutes les causes islamiques du Sénégal dont son objet est la refondation des valeurs islamiques », a dit le SG.



Ahmed Saloum Dieng de la famille de Touba et Serigne Habib Sy, qui prenant la parole, prône un enseignement des œuvres de nos anciens comme Ceerno Souleymaani Baal. Donc, sur sa mission et démarche d’un Sénégal uni par les valeurs islamiques, le mouvement que dirige Cheikh Makhtar Kébé, compte retracer les enseignements de l’homme qui a mené la plus grande révolution du Fouta, « la vision de Ceerno SiIeymaani Baal qui était une société dont le seul était basé sur le savoir et le savoir faire. Nous, nous comptons sur ces valeurs-là, sur cet héritage-là du Sénégal pour pouvoir refonder notre société sur la base de ces valeurs », estime Mame Birame Diop.