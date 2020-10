Rufisque / Promovilles : « Ces infrastructures une fois réalisées contribueront à doter les villes d’infrastructures modernes et de qualité. » (Abdalah Sow, BID)

Le programme Promovilles vise à créer les conditions d'un développement équilibré dans les différentes villes du pays. Selon Abdalah Sow, le représentant de la BID, « ces infrastructures une fois réalisées contribueront à doter les villes d’infrastructures modernes et de qualité. Elles vont améliorer la vie des populations. Le renforcement des infrastructures dédiées à l’assainissement va régler le problème reçurent des inondations…. » C'est dans ce cadre que se situe l'élargissement du Boulevard Maurice Guèye de Rufisque.

Le programme de Modernisation des Villes du Sénégal est initié par le Gouvernement du Sénégal en partenariat avec la BAD et la Banque Islamique de Développement (BID). « Il va faciliter la vie urbaine et améliorer le cadre de vie des populations environnantes », ajoutera-t-il. Dans le cadre de la PAP2 financée par la Banque Islamique de Développement, Promovilles va engager dans le département de Rufisque pour un coût de 21 212 Milliards de FCFA, la réalisation de plusieurs tronçons… La cérémonie de lancement des travaux s'est tenue ce 27 octobre à Rufisque en présence de plusieurs sommités...