Rufisque / Présidentielle 2024 : les responsables de BBY affichent leur unité et s’engagent…

Le mouvement de l’Alliance nationale pour la citoyenneté et le patriotisme (ANCP), l’Alliance pour la République (APR), le Parti Socialiste, le PIT, le PPC, l’ARC, ont battu le rappel des troupes et on réitéré leur acrange dans la coalition BBY.

Le maire de Rufisque Ouest, par ailleurs patron du mouvement ANCP en a fait l'annonce lors de la cérémonie de lancement de collecte de parrains dans la vieille ville. "Nous réitérons notre position à accompagner le Président dans ses projets. Ce qu'il nous faut c'est de réunir nos forces avec beaucoup plus d'engagement et de détermination pour donner une victoire éclatante à Amadou Ba au soir du 25 Février 2024. On ne peut pas être victorieux sans l'engagement et la détermination", a déclaré Alioune Mar qui soutient que le travail a commencé et qu'il compte dépasser largement le taux de pourcentage fixé avant lundi prochain. Un appel à l’unité vivement salué par ses prédécesseurs au pupitre . “Nous avons pris l'engagement d'être solidaires”, a lancé l’honorable député Souleymane Ndoye qui s’est fortement réjoui de la présence de tous les partis qui composent la coalition BBY. Même son de cloche chez le ministre Ismaïla Madior Fall qui a rendu un vibrant hommage à tous les responsables après s’être réjoui de la mobilisation exceptionnelle. Ensemble, ils ont officiellement lancé la collecte de parrainage au profit du “seul et unique candidat de BBY, le premier ministre Amadou Ba”...