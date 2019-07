Rufisque : Le CDSPSCOFI célèbre l'excellence et couronne les meilleurs élèves de la circonscription.

Le comité départemental des enseignantes pour la promotion de la scolarisation des filles (CDSPSCOFI), dirigé par Mme Aïta Ndiaye, a primé ce 13 Juillet 2019, les meilleurs élèves de la circonscription de Rufisque commune. Ces lauréats sont issus d’un concours organisé par le comité avec 36 écoles primaires publiques et 2 privées pour les élèves de CP, de Ce2 et de Cm2. Les lauréats, qui sont au nombre de 90, sont répartis comme suit : 30 élèves pour le CP, 30 pour le Ce 2 et 30 pour le Cm2.

La cérémonie a réuni tous les acteurs du secteur éducatif en présence de la marraine Mme Rokhaya Niang qui est une inspectrice de l’éducation, Mme la femme modèle Safiatou Dieng Dramé, inspectrice à la retraite, M. Ousseynou Gaye, inspecteur de l’élémentaire et des autorités administratives et coutumières. La cérémonie a eu lieu dans l’amphithéâtre du lycée moderne de Rufisque...