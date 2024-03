Rufisque Est / Campagne Électorale : BBY mobilise ses troupes et invite “à voter Amadou Ba, le bon choix”

Les responsables politiques de la coalition BBY de Rufisque Est ont organisé ce Dimanche, une caravane de sensibilisation pour communier avec les populations de la commune afin de les convaincre à voter Amadou Ba à l'élection présidentielle du 24 Mars. Ces militants et militantes de la coalition BBY ont sillonné les artères des quartiers, Mérina, Colobane, Thiawlène, Arafat, dans une ambiance sonore électrique avec les spécimens du candidat de la mouvance présidentielle. S'adressant à son monde, l'ex ministre de la justice, le ministre directeur de cabinet du président de la République, Ismaïla Madior Fall a estimé qu'un pays doit être confié à un expérimenté pour ne pas regretter son choix amèrement. "Un président doit être expérimenté. Quand on fait un choix on doit se baser sur des critères. Un président doit avoir de la connaissance du fonctionnement de l'État", a prévenu le directeur de cabinet du président Macky Sall, estimant qu'il ne trouve ces qualités que chez le candidat Amadou Ba. "Le vote est un choix. Mais parfois, il peut nous arriver de faire un mauvais choix. Et ça se paye fort. C'est pourquoi je vous demande solennellement de vous mobiliser pour aller voter le candidat Amadou Ba le 24 Mars", lance t-il aux Rufisquois.





Pour sa part, Nafissatou Diouf, directrice générale de la TDS, dira que "voter pour Amadou Bâ c'est voter pour la continuité des bourses de sécurité familiale pour nos parents. Amadou c'est le candidat qu'il nous faut pour continuer le développement du pays. Amadou Bâ est le candidat de la continuité. C'est le candidat de la magnanimité. C'est le candidat social qui va parachever les chantiers du Sénégal émergent", dit-elle et d'appeler ces concitoyens Rufisquois à faire un bon choix en élisant le candidat Amadou Bâ comme 5ème président de la République du Sénégal.



Cette caravane de sensibilisation et d'imprégnation sur le candidat Amadou Ba pour une mission future en tant que président de la République a aussi enregistré la présence de responsables de la coalition BBY comme, Doudou Maïssa Wade, Amady Ngadji Cissé, Wony Thiam, Arouna Sarr, entre autres.