Rufisque / Employabilité des jeunes : La SOCOCIM industrie lance la formation de 100 jeunes.

La SOCOCIM industrie, en partenariat avec l'Agence nationale de la maison de l'outil (ANAMO) a organisé la cérémonie de lancement du programme de formation et d'insertion professionnelle de 100 jeunes, ce mercredi 17 août 2022, à l'école Gouye Mouride de Rufisque.



Cette offre de formation qui entre dans le cadre de la RSE (Responsabilité Sociétale d’Entreprise), consiste à contribuer sur le capital humain et va dans le sens de lutter contre le chômage avec la formation et l'insertion professionnelle des jeunes, particulièrement ceux du CODEL (collectif pour le développement local colobane Gouye Mourid ).



Ces dizaines de jeunes qui ont démarré leur formation ce mardi 16 août 2022, seront répartis dans divers corps de métier tels la réparation de téléphone portable; la blanchisserie-pressing; le pilotage de drone caméra, le montage vidéo ...



Cette formation, qui a été une vieille doléance de ces populations, sera sanctionnée par un diplôme professionnel pour tous les bénéficiaires en septembre prochain.



Pour ce qui est du financement des jeunes, la

SOCOCIM promet de voir avec la DER/FJ toutes les possibilités qui s'offrent à ces jeunes. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général de la SOCOCIM, M. Aristide Preira avec à ses côtés, le DG de l'ANAMO.