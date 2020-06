Rufisque/Covid : les Femmes du département offrent 35.000 masques « pour sauver des vies »

Dans le cadre du programme « des masques pour sauver des vies » initié par le Ministère de la Femme et de la Petite Enfance, « les femmes issues des 12 communes du département se sont mobilisées pour collecter des masques. "On a constaté ces derniers temps qu'il y a un relâchement dans le respect des recommandations du ministère de la santé pour éviter la propagation de la pandémie. Alors ces masques qu'on va mettre à la disposition des populations, des services de l'Etat et des structures de santé, va régler un peu ce problème », a déclaré Aminata Lo, le point focal de ce programme à Rufisque. À cet effet, Serigne Ababacar Kane, le préfet du département a reçu un lot de 5.000 masques au moment où, « l'école rouvre ses portes le 25 juin prochain. Alors c'est une aubaine car ces masques vont faciliter le renouvellement des masques qui ont été déjà distribués dans ces établissements scolaires », dira-t-il. Une occasion pour rappeler aussi l'importance de l'implication de la Femme dans cette lutte acharnée contre la covid-19.

Selon le préfet, « la femme est porteur de voix et demeure l'allié fort dans cette lutte, surtout au moment où les enfants vont regagner le chemin de l'école et que les plages, les terrains de foot sont pris d'assaut, il faut qu'elles sensibilisent ces enfants », ajoutera-t-il lors de sa prise de parole à la cérémonie de remise qui s'est tenue ce 18 juin à Rufisque. Le centre hospitalier Youssou Mbargane Diop a aussi reçu un important lot de masques chirurgicaux pour renforcer le dispositif mis en place pour lutter contre cette pandémie…