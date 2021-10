Rufisque / Centre Hospitalier Youssou Mbargane Diop : La direction met le focus sur la propreté et l’hygiène...

L’hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque a reçu un coup de balai ce dimanche 3 septembre. Une initiative d’une association rufisquoise qui s’active dans la salubrité des hôpitaux qui démarre ainsi ses activités et qu’elle compte étendre un peu partout dans le département, selon Matar Ndiour, le secrétaire général.



Ainsi, cette participation communautaire va permettre aux populations de participer activement à l’entretien des structures sanitaires de leur localité. Un geste bien salué par le directeur du Centre Hospitalier Youssou Mbargane Diop de Rufisque. « Ces jeunes ont tenu à apporter leur pierre à l’édifice. Depuis des mois on se bat pour le développement de cet hôpital. C’est pour cela que je suis ici aujourd’hui au nom du Ministre de la Santé et du Chef de l’État Macky Sall, pour leur exprimer toute ma gratitude. Je les remercie pour leur engagement pour le bien-être des populations…. », dira Mamadou Ndiaye.



Il faut souligner que depuis le mois de janvier 2021, la direction du CHYMDR a entamé un nouvel élan pour en faire un hôpital vraiment propre avec toutes les commodités qui vont permettre la bonne prise en charge des patients , a-t-il fait savoir. Ainsi, en plus des activités d’assainissement organisées par ces associations, le personnel bénéficie de formation en hygiène et entretien des locaux appuyées par la 3FPT pour mettre plus le focus dans l’hygiène et la propreté, a ajouté le directeur de ce centre hospitalier… Il faut aussi souligner la participation de la DST qui est venu en appoint lors de cette journée de ''Set-Setal''.