Rufisque / Campagne Electorale : "Il serait hasardeux de vouloir aller dans la direction d'une monnaie locale ", (Seydou Diouf)

Le député, secrétaire général du parti pour le progrès et la citoyenneté (Ppc) Seydou Diouf a organisé une rencontre ce Dimanche qui avait l'allure d'un grand meeting avec ses militants et sympathisants de la coalition BBY à Rufisque. Selon lui , cette manifestation consiste à accueillir les nouvelles adhésions du PPC, les rencontrer, les mobiliser pour leur donner les orientations par rapport à l'importance du scrutin présidentiel du 24 mars.



À l'entame de son propos le responsable politique de la mouvance présidentielle a soutenu que le Sénégal suit une trajectoire positive. Une trajectoire ascendante sur laquelle le Président Macky Sall le positionne. "Il ne faudrait pas que par un choix par défaut, par un mauvais choix nous puissions ramener le pays dans les travers. Le dessein du Sénégal doit se jouer et de mon point de vue, nous devons tous en tant que responsable attirer l'attention de nos compatriotes sur les véritables enjeux de cette élection présidentielle", a déclaré l'honorable député. En effet ajoutera-t-il “aujourd'hui nous vivons dans un environnement mondial très complexe où nous savons que les courants populistes sont là”. Aussi, poursuit-il, "le monde est aujourd'hui perturbé. Il y a des phénomènes réfractaires au développement et tout ceci étant une réalité il nous faut placer à la tête de ce pays quelqu'un qui peut comprendre ces enjeux qui peuvent les affronter qui peut maintenir ce pays dans la cadence que Président Macky Sall a imprimé", a-t-il précisé, notant que cette personne de son point de vue, c'est le président Amadou Ba.



Le patron du PPC n'a pas manqué de critiquer le fameux projet du candidat Bassirou Diomaye Faye , qui propose une monnaie locale dès son accession. "j'entends un projet, j'attends de voir le projet. Aujourd'hui, c'est une monnaie locale nationale. Une monnaie locale dans un contexte où les grands ensembles se construisent dans un contexte où les nations doivent être unies. Dans notre petite Afrique on nous parle de monnaies locales. J'ai dit regardez ce qui se passe avec les pays qui économiquement était bien portante mais avec leur monnaie locale du point de vue post covid on a vu ce que le Ghana est en train de vivre. On a vu ce que d'autres pays qui nous entourent ce qu'ils sont en train de vivre", a-t-il prévenu, soutenant que de son point de vue, “il serait hasardeux de vouloir aller dans cette direction. L'heure est au grand ensemble. Le franc CFA arrimé à l'euro nous donne une garantie de stabilité”, a-t-il indiqué, "Je dis encore une fois soyons lucides. Ne faisons pas de choix d'émotions, ne faisons surtout pas de choix d'émotions. Faisons des choix de lucidité. Lucidité c'est quelles sont les conditions qui permettent au Sénégal de rester sur cette trajectoire ascendante sur laquelle le président Macky Sall l'a positionné et de mon point de vue c'est Amadou Ba qui est la solution pour y aller", a conclu l'honorable député de la majorité présidentielle, Seydou Diouf.