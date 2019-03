Rufisque : ADE célèbre ses journées anniversaires marquant la réouverture de ses foyers d'accueil.

En Août 1991, l'État du Sénégal avait malencontreusement décidé de fermer les foyers d'accueil ouvert par ADE (Avenir De l'Enfant) pour y recueillir des enfants de la rue. Ce douloureux épisode avait causé un profond traumatisme chez les enfants, mais aussi chez les initiateurs du projet, les obligeant à se réfugier à Tivaouane, où ils avaient bénéficié de la protection et de l'accompagnement de Dabakh.

Deux ans plus tard, le 18 Mars 1993, ADS a obtenu de l'État le droit d'exister et d'exercer. Et depuis, chaque année, Avenir De l'Enfant organise les journées anniversaires marquant la réouverture de ses foyers d'accueil, d'encadrement et d'accompagnement pour enfants. Elles représentent tout un symbole dans la vie de la structure, des temps forts de recueillement et de réflexion. Les manifestations prévues du 17 au 24 Mars 2019 à Rufisque, Dakar et Mbour portent entre autres sur un forum d'échanges avec les enfants et jeunes, une sensibilisation des populations, une formation d'acteurs. Pour clôturer ces journées, ils ont donc organisé un point de presse le dimanche 24 Mars 2019 à leur siège sis à la Cité ADE Rufisque. Le sujet a porté sur la violence et particulièrement celle perpétrée sur les enfants : le cas des jeunes de la place de l'échangeur ex pont Sénégal 92.