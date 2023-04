Robert Bourgi: « L'affaire Sweet beauty est la plus dangereuse pour Ousmane Sonko… »

Sur plusieurs fronts judiciaires, Ousmane Sonko devra mettre toutes ses énergies sur « l’affaire Sweet Beauty ». C’est l’avis de l'avocat et conseiller politique , Robert Bourgi. Ce dernier, dans un entretien avec Dakaractu, donne, sans ambages, son point de vue sur cette affaire. « Je pense que, de toutes les affaires judiciaires contre Ousmane Sonko, Sweet Beauty est la plus dangereuse » estime le spécialiste des questions politiques africaines qui donne dans la même brèche des exemples d’hommes politiques et de célébrités avec des feuilletons judiciaires similaires.