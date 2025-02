Risques financiers : Le Sénégal face à une possible dégradation de sa note par Standard and Poor's

Selon la revue "Confidentiel Dakar", l'agence de notation Standard and Poor's (S&P) pourrait emboîter le pas à Moody's et dégrader prochainement la note du Sénégal. Actuellement, S&P examine attentivement la situation financière du pays, en particulier à la lumière des récentes conclusions du rapport de la Cour des comptes. Le verdict de cette évaluation est attendu d'ici fin février ou début mars. Bien que S&P ait déjà révisé la perspective de la note du Sénégal à négative en octobre 2024, maintenant toutefois les notations de la dette à long et court terme à "B+/B", cette nouvelle évaluation pourrait conduire à une dégradation supplémentaire.