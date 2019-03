Risque de pénurie d'eau : Le maire pointe un doigt accusateur et prévoit de déguerpir les maisons proches des tuyaux

Le lundi 25 mars 2019, c'est vers les coups de 10 heures que le tuyau Lg1 situé dans la commune de Ngaye Mékhé a été endommagé par un engin d'une entreprise chinoise qui effectuait des travaux d'installation de tuyaux du projet Keur Momar Sarr 3 (KMS3). Il aura fallu des heures pour que les techniciens puissent maîtriser la situation. Toutefois, au bout du compte beaucoup de questions taraudent les esprits. Des tas d'ordures déposées ça et là et les maisons proches des installations des tuyaux Lg1 auraient-elles rendu la tâche difficile aux agents de la Cgcc qui travaillaient dans le secteur pour les besoins d'installation des tuyaux de KMS 3? " Là ou nous sommes, c'est presque la frontière entre deux communes (Ngaye Mékhé et Méouane) c'est inacceptable. Nous ne vivons que sur 4 kilomètres carrés. Nous n'avons pas de contrôle sur l'autre commune (Méouane). Et les gens qui déversent leurs ordures ici ne sont pas des mékois", a déploré le maire de Ngaye Mékhé, le Docteur Maguette Wade. Qui ajoute que " nous n'avons plus de dépôts sauvages dans notre commune. Aussi, nous procéderons à la démolition de toutes les maisons qui représenteront des dangers sur ce canal".