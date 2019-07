Richard Toll / Le centre de santé inauguré : Le maire Mame Amadou Diop salue l'impact positif de la structure sur la population du Walo

Construit sur un espace de 1500 m2 pour un financement de près d'un milliard de francs CFA, le centre de Santé de la commune de Richard Toll a été inauguré par le ministre de la santé et de l'action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr en compagnie du maire de la commune de Richard Toll et de plusieurs autres autorités de la région de Saint-Louis et du département de Dagana.

Le maire de la commune de Richard Toll, Amadou Mame Diop, a saisi cette occasion pour saluer l'impact positif de ce centre de santé sur la population du Walo.

"Nous mesurons à sa juste valeur l'impact positif que le centre de santé va avoir sur la population du département de Dagana. Car ce nouveau centre devrait permettre la prise en charge des problèmes de santé des populations du département", se félicite le maire devant le ministre.

" Construit sur une superficie de 1500 m2, pour un montant de près d'un milliard de franc, le bon fonctionnement de ce centre de santé nécessite le recrutement d'un personnel qualifié", rappelle toujours le maire, qui invite le ministre Abdoulaye Diouf Sarr à doter la structure sanitaire de personnel qualifié notamment en assistance technique de maintenance, des techniciens supérieurs en ophtalmologie entre autres.

Le maire Amadou Mame Diop rappelle également que l'inauguration de ce centre de santé financé par la coopération Lux Dev, témoigne encore une fois des bons rapports de la Coopération bilatérale entre le Sénégal et le Luxembourg...