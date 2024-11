Révolution dans le secteur des télécoms en Afrique : Free devient "YAS" et signe un virage stratégique majeur pour AXIAN Telecom

À compter d’aujourd’hui, Free au Sénégal, Tigo en Tanzanie, Telma à Madagascar, et Togocom au Togo abandonnent leurs anciennes identités pour adopter une nouvelle marque commune : YAS. Cette initiative s’inscrit dans une volonté de créer une marque unifiée à l’échelle panafricaine, portée par le groupe AXIAN Telecom, dirigé par l’entrepreneur malgache Hassanein Hiridjee.







L’operateur télécom, qui a déjà fait ses preuves dans plusieurs pays africains, entend ainsi répondre aux défis d’une transformation digitale de plus en plus urgente sur le continent. Le changement de nom symbolise la fusion des ambitions du groupe et sa volonté de se positionner comme un acteur incontournable de la connectivité et des solutions numériques, non seulement en Afrique, mais dans le monde entier.







L'adoption du nom "YAS", qui évoque à la fois l'acceptation et l'engagement ("Yes" en anglais), est loin d’être anecdotique. Selon Adnane Hadji Messaoud, directeur commercial de Yas et représentant du DG au Sénégal, ce changement représente un tournant pour le groupe, qui se prépare à "passer à la vitesse supérieure". Une promesse d'amélioration continue de la qualité de service et de déploiement de technologies de pointe, avec l’objectif de rendre la connectivité plus accessible et plus performante, tout en soutenant la transformation digitale des pays où l'opérateur est présent.







La décision de rationaliser les marques sous un seul et même logo est stratégique. Elle s’inscrit dans une démarche d’harmonisation des services et de consolidation des ressources. Les clients de YAS bénéficieront désormais d’une offre commune, renforcée par les synergies d’un acteur panafricain puissant qui entend bien relever les défis de la connectivité, mais aussi de l’inclusion numérique sur le continent.







Le groupe malgache met en avant la complémentarité de ses différents actifs : de la connectivité mobile classique à des solutions fintech innovantes, sous la nouvelle bannière Mixx by Yas. Ce double mouvement – unification de la marque et diversification des services – vise à maximiser l'impact des opérations du groupe en Afrique, où la croissance est plus que jamais un enjeu stratégique.







Si le changement de nom sonne avant tout comme un renouvellement de l’identité visuelle et commerciale du groupe, il cache une transformation bien plus profonde. Le groupe AXIAN Telecom n’ambitionne pas seulement de renforcer ses positions sur le marché des télécommunications, mais également d’accompagner les États et les citoyens africains dans une transition numérique à grande échelle. Les infrastructures modernes de Yas devront offrir bien plus que des minutes et des gigas : elles devront être des leviers d’innovation, d'éducation et de développement économique pour les populations locales.







Ainsi, YAS annonce son engagement à faire évoluer quotidiennement la qualité de service pour offrir une meilleure expérience utilisateur, avec une écoute renforcée des clients et une mise en œuvre accélérée des dernières technologies.