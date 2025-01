Révolte familiale à Sokhéme : le cultivateur battu par sa femme et sa fille pour un repas manqué

Un drame familial secoue le village de Sokhéme, dans la commune de Sandiara, où un cultivateur a été violemment agressé par sa propre épouse et sa fille pour une simple histoire de repas. Comme le rapporte L’Observateur, cette affaire de violence conjugale a conduit les deux agresseuses en prison, mettant en lumière une situation explosive dans ce foyer rural.







Une dispute autour d’un repas tourne au drame







Tout commence le mercredi 8 janvier 2025, lorsqu’après une longue journée de travaux champêtres, Moundor Ndour rentre chez lui, épuisé et affamé. À sa grande surprise, il découvre qu’aucun repas ne lui a été réservé. Son épouse, Astou Dione, était absente, et sa fille, Awa Ndour, de retour du Collège d’Enseignement Moyen (CEM) de Sandiara, n’avait pas pris la peine de cuisiner.







Face à cette situation, Moundor Ndour, frustré par la faim, somme sa fille de préparer un repas. Mais celle-ci, invoquant la fatigue, refuse catégoriquement. Une dispute éclate entre le père et sa fille, attirant l’attention de la mère, Astou Dione, qui prend alors la défense de sa progéniture.







Une agression violente et sanglante







Ce qui devait être une simple querelle familiale dégénère rapidement. Astou Dione, soutenue par sa fille, s’attaque violemment à son mari. Munies de bâtons, elles le frappent à la tête et sur tout le corps, le laissant gravement blessé. Selon les témoins cités par L’Observateur , Moundor Ndour, en état de panique, a dû courir dans tous les sens pour échapper à la furie de sa femme et de sa fille. Ce sont finalement des voisins qui ont mis fin à l’agression et conduit la victime au centre de santé de Sandiara.







Le certificat médical délivré atteste de blessures graves, avec une incapacité temporaire de travail (ITT) de 14 jours.







Une plainte pour se protéger







Se sentant en danger dans son propre foyer, Moundor Ndour décide de porter plainte contre sa femme et sa fille pour coups et blessures volontaires. Dans sa déposition, il explique que cet épisode n’est pas un cas isolé. Selon lui, Astou Dione aurait l’habitude de le violenter, et cette attaque conjointe avec leur fille est la goutte de trop.







Astou Dione, de son côté, admet les faits mais se justifie en affirmant que son mari la « provoque » régulièrement, elle et ses enfants. Excédée, elle affirme avoir voulu « régler le problème à sa manière ». Des accusations que le cultivateur rejette catégoriquement.







Mandat de dépôt pour les agresseuses







Les deux femmes, après avoir reconnu les faits devant les enquêteurs de la brigade de gendarmerie de Sandiara, ont été déférées au parquet de Mbour le lundi suivant. Elles ont été placées sous mandat de dépôt et attendent désormais leur procès.







Un village sous le choc







À Sokhéme, cette affaire continue de susciter de vifs débats. Certains habitants dénoncent un acte intolérable qui remet en question le respect de l’autorité dans le foyer, tandis que d’autres y voient un symptôme des tensions croissantes au sein des familles rurales.