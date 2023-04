Révision des listes électorales à Kolda : 4.181 demandes d’inscription enregistrées dans le département (préfet Diadia Dia).

À la date du 24 avril, ce ne sont pas moins de 4.181 demandes d’inscription qui ont été enregistrées dans le département de Kolda depuis le début de la nouvelle révision électorale, selon le préfet Didia Dia. Ainsi, la commune de Kolda à cette date aussi en est à 1. 178 demandes enregistrées. Pour les demandes de modification de lieu de vote, il y en a eu 324 pour la commune et 836 pour le département. À cela, il faut ajouter les demandes de radiation et de changement de statut dont le taux est très faible.



À en croire le préfet Diadia Dia, « l’essentiel des demandes concerne les nouvelles inscriptions. Et globalement, tout type de demandes confondues nous avons 5.023 mouvements enregistrés dans les différentes commissions du département. D’ailleurs, dans chaque commune, nous avons une commission, ce qui fait un total de 14 plus celle de la préfecture ce qui fait 15. »



Revenant sur les conditions de travail, il précise : « il n’y a aucune difficulté à signaler au sein des commissions. Et tous les citoyens présents dans les commissions sont pris en charge. Si on prend le cas de la commission de Kolda qui est très performante, elle enregistre pratiquement toutes les demandes quotidiennement quel que soit le nombre de demandes. Ainsi, toutes les dispositions sont prises pour faciliter la tâche aux commissions. »



Il faut rappeler que les jeunes et les femmes prennent d'assaut, tous les jours, les differentes commissions soit pour une nouvelle demande ou un changement de lieu de vote.