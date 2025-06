Révélations sur l'opération israélienne en Iran – Des drones du Mossad lancés depuis le territoire iranien

Des informations émanant des médias israéliens, notamment la chaîne 12, révèlent de nouveaux détails sur les récentes frappes israéliennes contre l'Iran. Selon ces rapports, le Mossad, l'agence de renseignement israélienne, aurait eu recours à des drones kamikazes pré-positionnés et lancés depuis des bases secrètes à l'intérieur même de l'Iran.





Ces drones, activés à distance, auraient eu pour mission principale de neutraliser les systèmes radars et les défenses aériennes iraniennes. Cette action aurait ainsi permis d'ouvrir la voie aux missiles israéliens, un scénario comparé à des tactiques observées en Ukraine.





Si ces informations sont confirmées, elles témoignent d'une opération sophistiquée et d'une infiltration profonde du renseignement israélien en territoire iranien. Cela suggérerait une capacité à perturber les défenses iraniennes de l'intérieur avant des frappes plus larges.