Revalorisation de l’IPRES : 18.000 allocataires retirés permettent une économie d'un milliard de FCFA par mois

Dans le cadre du déploiement et de l’exploitation des bases de données du système d’information harmonisé, les responsables de l'IPRES et la Caisse de Sécurité Sociale se sont aujourd’hui réunis pour un atelier de partage et de vulgarisation de leur nouveau système.

C’est un exercice de mise à niveau qui va permettre à tous les secteurs ministériels concernés d’avoir une appropriation de l’outil, mais surtout une exploitation optimale.

Pour rappel, ce projet rentre plus généralement dans le cadre de la politique de développement de l’économie numérique du Sénégal comme levier de croissance, mais aussi comme un pilier important dans le développement du capital humain.



Maintenant tout se fait en un au niveau de l’IPRES et de la Caisse de Sécurité Sociale, ce qui a généré une économie importante pour permettre de créer les conditions de développement de tout ce qui est économie numérique, mais surtout exploitation dans le cadre du système d’information de l’harmonisation, mais surtout de modernisation.

Selon Assane Soumaré, le directeur de la caisse de sécurité sociale, ce projet révolutionnaire reste cependant très difficile et complexe, mais reste très intéressant grâce à l'expertise sénégalaise qui s’est beaucoup illustrée.

Aujourd’hui le pratique d’authentification et d’identification du secteur a permis de réorganiser le secteur et de retirer 18.000 allocataires non-crédibles face aux conditions d’acquisition, ce qui a aujourd’hui valu un économie de plus d’un milliard si l’on en croit les propos du Dg de l’IPRES.

Le directeur de ce projet, Birane Ngom, est lui revenu de manière plus détaillée sur le projet...