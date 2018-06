Retour du candidat du PDS : Me Madické Niang confirme Karim Wade et "valide" son inscription sur les listes électorales

Le retour annoncé de Karim Wade au Sénégal après un long séjour au Qatar n'est pas du pipeau. C'est du moins ce que laisse paraitre la réponse servie par Me Madické Niang au sortir de la séance plénière sur la révision du code électoral. Le président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie a confirmé l'ancien ministre des Infrastructures qui a lui-meme révélé qu'il foulerait le sol sénégalais dans les prochains jours. Me Madické Niang s'est également prononcé sur la validité de l'inscription de Karim Wade sur les listes électorales.