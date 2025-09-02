Retour de parquet pour le patron de Kelimane et ses collaborateurs après le drame du Lycée Seydina Limamoulaye

Le drame survenu au chantier de reconstruction du Lycée Seydina Limamoulaye de Guédiawaye continue de secouer la banlieue dakaroise. Six jours après la chute mortelle de Khalifa Ababacar Sy, un maçon de 36 ans, le patron de l’entreprise Kelimane, adjudicataire du marché, et plusieurs de ses collaborateurs se retrouvent désormais dans le viseur de la justice. Présentés hier devant le parquet du tribunal de Pikine-Guédiawaye, ils ont finalement bénéficié d’un retour de parquet, en attendant la décision du Procureur qui s’est auto-saisi du dossier.



Une famille brisée par le drame



Dans le quartier Baye Laye, à Wakhinane-Nimzatt, l’émotion reste vive. Inhumé samedi au cimetière municipal de Pikine, Khalifa Ababacar Sy laisse derrière lui des proches anéantis. « Nous sommes abattus. Rien ne peut combler ce vide », confie son frère Cheikh Ahmed Tidiane Sy, encore secoué. La famille a été entendue hier au commissariat de Guédiawaye dans le cadre de la procédure.



Le patron et ses hommes dans le collimateur



Dans la soirée, le patron de Kelimane, Fafa Cissé, ainsi que le chef de projet et plusieurs responsables du chantier, ont été conduits devant le parquet. Mais au terme de leur présentation, ils ont bénéficié d’un retour de parquet et ont passé la nuit en garde à vue. Ils doivent de nouveau être entendus ce mardi, le Procureur devant statuer sur une éventuelle ouverture d’instruction.



Les failles du chantier pointées du doigt



L’enquête préliminaire révèle de graves insuffisances en matière de sécurité sur le chantier. Le jour du drame, Khalifa Ababacar Sy travaillait au troisième étage avec six autres ouvriers. Faute d’équipements suffisants, seulement deux harnais étaient disponibles pour l’ensemble du groupe. Le maçon, dépourvu de casque et de protection, aurait tenté de descendre par une fenêtre en s’aidant d’une planche de fortune. Il a glissé et chuté mortellement sur un sol gravillonné.



Un projet colossal entaché par la tragédie



D’un montant évalué à 12 milliards de francs CFA, le projet de reconstruction du Lycée Seydina Limamoulaye devait redonner un nouveau souffle à l’un des plus grands établissements scolaires de la banlieue.