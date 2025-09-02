Retour de parquet pour le patron de Kelimane et ses collaborateurs après le drame du Lycée Seydina Limamoulaye


Retour de parquet pour le patron de Kelimane et ses collaborateurs après le drame du Lycée Seydina Limamoulaye
Le drame survenu au chantier de reconstruction du Lycée Seydina Limamoulaye de Guédiawaye continue de secouer la banlieue dakaroise. Six jours après la chute mortelle de Khalifa Ababacar Sy, un maçon de 36 ans, le patron de l’entreprise Kelimane, adjudicataire du marché, et plusieurs de ses collaborateurs se retrouvent désormais dans le viseur de la justice. Présentés hier devant le parquet du tribunal de Pikine-Guédiawaye, ils ont finalement bénéficié d’un retour de parquet, en attendant la décision du Procureur qui s’est auto-saisi du dossier.
 
Une famille brisée par le drame
 
Dans le quartier Baye Laye, à Wakhinane-Nimzatt, l’émotion reste vive. Inhumé samedi au cimetière municipal de Pikine, Khalifa Ababacar Sy laisse derrière lui des proches anéantis. « Nous sommes abattus. Rien ne peut combler ce vide », confie son frère Cheikh Ahmed Tidiane Sy, encore secoué. La famille a été entendue hier au commissariat de Guédiawaye dans le cadre de la procédure.
 
Le patron et ses hommes dans le collimateur
 
Dans la soirée, le patron de Kelimane, Fafa Cissé, ainsi que le chef de projet et plusieurs responsables du chantier, ont été conduits devant le parquet. Mais au terme de leur présentation, ils ont bénéficié d’un retour de parquet et ont passé la nuit en garde à vue. Ils doivent de nouveau être entendus ce mardi, le Procureur devant statuer sur une éventuelle ouverture d’instruction.
 
Les failles du chantier pointées du doigt
 
L’enquête préliminaire révèle de graves insuffisances en matière de sécurité sur le chantier. Le jour du drame, Khalifa Ababacar Sy travaillait au troisième étage avec six autres ouvriers. Faute d’équipements suffisants, seulement deux harnais étaient disponibles pour l’ensemble du groupe. Le maçon, dépourvu de casque et de protection, aurait tenté de descendre par une fenêtre en s’aidant d’une planche de fortune. Il a glissé et chuté mortellement sur un sol gravillonné.
 
Un projet colossal entaché par la tragédie
 
D’un montant évalué à 12 milliards de francs CFA, le projet de reconstruction du Lycée Seydina Limamoulaye devait redonner un nouveau souffle à l’un des plus grands établissements scolaires de la banlieue.
Autres articles
Mardi 2 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Médina Baye - Ziar du FDR auprès du Khalife :

Médina Baye - Ziar du FDR auprès du Khalife : "le pays a besoin d'une union des cœurs pour sortir des difficultés dans lesquelles il végète' (Samba Sy) - 02/09/2025

Promulgation du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale : Les censures du Conseil constitutionnel bien prises en compte

Promulgation du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale : Les censures du Conseil constitutionnel bien prises en compte - 02/09/2025

Nécrologie : Décès de Anne Françoise Coly, cousine de notre collaborateur Jean Pascal Coly

Nécrologie : Décès de Anne Françoise Coly, cousine de notre collaborateur Jean Pascal Coly - 01/09/2025

Tivaouane: déficit hérité des banques publiques:

Tivaouane: déficit hérité des banques publiques: " la SNR n'est pas comptable de ces déficits là[...] il y a une politique d'apurement du passif"( Me Babacar Ndiaye, DG) - 01/09/2025

Gamou 2025 : L'ancien président Macky Sall dépêche une forte délégation à Tivaouane

Gamou 2025 : L'ancien président Macky Sall dépêche une forte délégation à Tivaouane - 01/09/2025

Forum Africain sur les systèmes alimentaires : Diomaye Faye plaide pour une agriculture moderne, mécanisée et attractive pour les jeunes

Forum Africain sur les systèmes alimentaires : Diomaye Faye plaide pour une agriculture moderne, mécanisée et attractive pour les jeunes - 01/09/2025

Taxes fiscales : Booking.com soumis à une TVA de 18 % sur les commissions au Sénégal

Taxes fiscales : Booking.com soumis à une TVA de 18 % sur les commissions au Sénégal - 01/09/2025

Linguère -Drame à Samaly : un berger tué à coups de machette par son voisin

Linguère -Drame à Samaly : un berger tué à coups de machette par son voisin - 01/09/2025

Inondations à Thiès : L'international sénégalais Pape Matar Sarr apporte son appui aux sinistrés et lance un appel aux bonnes volontés

Inondations à Thiès : L'international sénégalais Pape Matar Sarr apporte son appui aux sinistrés et lance un appel aux bonnes volontés - 01/09/2025

Xi Jinping appelle les États membres de l'OCS à poursuivre la recherche des bénéfices mutuels et des résultats gagnant-gagnant

Xi Jinping appelle les États membres de l'OCS à poursuivre la recherche des bénéfices mutuels et des résultats gagnant-gagnant - 01/09/2025

Pikine-Est : quand l’argent de la drogue est blanchi en moutons et poules — un trafic hors du commun démantelé

Pikine-Est : quand l’argent de la drogue est blanchi en moutons et poules — un trafic hors du commun démantelé - 01/09/2025

Gamou Médinatoul Cheikh Abdou Khadr Dieylani 2025 : les fidèles nettoient la cité religieuse et mettent en garde contre les comportements inappropriés

Gamou Médinatoul Cheikh Abdou Khadr Dieylani 2025 : les fidèles nettoient la cité religieuse et mettent en garde contre les comportements inappropriés - 01/09/2025

Programme MATP de Special Olympics : Les athlètes avec des handicaps sévères et lourds bénéficient de consultations médicales gratuites

Programme MATP de Special Olympics : Les athlètes avec des handicaps sévères et lourds bénéficient de consultations médicales gratuites - 01/09/2025

Hajj 2025 : Air Sénégal dresse son bilan et prépare déjà l’édition 2026

Hajj 2025 : Air Sénégal dresse son bilan et prépare déjà l’édition 2026 - 31/08/2025

Gamou 2025 / Le chef du service régional du commerce de Thiès rassure :

Gamou 2025 / Le chef du service régional du commerce de Thiès rassure : "le marché est très bien approvisionné[...] Les prix ont connu une tendance baissière"(Khadim Ndiaye) - 31/08/2025

Écologie et solidarité : des jeunes volontaires accompagnent la transition verte en Casamance

Écologie et solidarité : des jeunes volontaires accompagnent la transition verte en Casamance - 31/08/2025

Ziguinchor : une quarantaine de médecins mobilisés pour des consultations gratuites à Adéane

Ziguinchor : une quarantaine de médecins mobilisés pour des consultations gratuites à Adéane - 31/08/2025

Opération coup de filet à Abéné : La Gendarmerie stoppe un départ de clandestins vers l'Espagne

Opération coup de filet à Abéné : La Gendarmerie stoppe un départ de clandestins vers l'Espagne - 31/08/2025

« Si Farba Ngom meurt en prison, ce sera un crime odieux contre l’humanité » (Cheikh Ndiaye, responsable politique APR GY)

« Si Farba Ngom meurt en prison, ce sera un crime odieux contre l’humanité » (Cheikh Ndiaye, responsable politique APR GY) - 31/08/2025

Finances publiques, inondations, libertés : les cadres libéraux dressent un tableau noir de la gouvernance Diomaye-Sonko

Finances publiques, inondations, libertés : les cadres libéraux dressent un tableau noir de la gouvernance Diomaye-Sonko - 31/08/2025

Thiès / Gamou de Bakhdad chez Serigne Khadim Lô Gaydel - les comités sont à pied d’œuvre pour l’accueil des fidèles

Thiès / Gamou de Bakhdad chez Serigne Khadim Lô Gaydel - les comités sont à pied d’œuvre pour l’accueil des fidèles - 31/08/2025

Lutte contre la criminalité – 8 tonnes de denrées impropres saisies à Keur Massar et près de 483 kg de chanvre interceptés au large de Nianing

Lutte contre la criminalité – 8 tonnes de denrées impropres saisies à Keur Massar et près de 483 kg de chanvre interceptés au large de Nianing - 31/08/2025

TOUBA / Maou Rahmati en zone de turbulence- Les travailleurs dénoncent une gestion chaotique et regrettent retards de salaires, licenciements abusifs

TOUBA / Maou Rahmati en zone de turbulence- Les travailleurs dénoncent une gestion chaotique et regrettent retards de salaires, licenciements abusifs - 31/08/2025

Environnement / : Abdou Mbacké Ndao plaide pour une gouvernance climatique multipolaire et inclusive faisant passer l’Afrique de victime climatique à acteur stratégique

Environnement / : Abdou Mbacké Ndao plaide pour une gouvernance climatique multipolaire et inclusive faisant passer l’Afrique de victime climatique à acteur stratégique - 31/08/2025

Gorgui Wade Ndoye, l'entrepreneur intellectuel

Gorgui Wade Ndoye, l'entrepreneur intellectuel - 31/08/2025

Situation économique du Sénégal : Le PLD dénonce « une incompétence » du gouvernement

Situation économique du Sénégal : Le PLD dénonce « une incompétence » du gouvernement - 31/08/2025

Dya- Journée communale de reboisement: Le Maire Tamsir Guèye procède au reboisement de 245 arbres et lance l'initiative 'trophée vert' pour les ASC

Dya- Journée communale de reboisement: Le Maire Tamsir Guèye procède au reboisement de 245 arbres et lance l'initiative 'trophée vert' pour les ASC - 30/08/2025

Ousmane Sonko à Medina Baye : « D’ici 3 ans nous allons redresser ce pays et le mettre sur la voie du développement! »

Ousmane Sonko à Medina Baye : « D’ici 3 ans nous allons redresser ce pays et le mettre sur la voie du développement! » - 30/08/2025

Lutte contre le réchauffement climatique à Kolda : L’association « Foyré Soudou Kandébé » dans la peau du defenseur…

Lutte contre le réchauffement climatique à Kolda : L’association « Foyré Soudou Kandébé » dans la peau du defenseur… - 30/08/2025

Rapport IATA sur la

Rapport IATA sur la "Demande de passagers 2025" : Les compagnies aériennes africaines enregistrent une hausse de 2,3% de la demande... - 30/08/2025

RSS Syndication