Retard du paiement des bourses, non-paiement de scolarités : Les étudiants gabonais du Sénégal haussent le ton

Les étudiants boursiers gabonais au Sénégal ont haussé le ton pour se faire entendre. Pour motif, ces derniers dénoncent le retard du paiement de leur scolarité dans les instituts supérieurs du Sénégal. En effet, dans une vidéo, ces alumnis ont fait une déclaration pour sonner l’alerte sur leur situation actuelle. À en croire les propos de leur porte-parole, si d’aucuns sont restés 7 mois sans bourse, d'autres le sont encore plus.



« Comment payons-nous nos loyers ? Comment devons-nous nous nourrir ?Comment devons-nous faire pour nous rendre à l’école ? Que devons-nous faire quand nous sommes malades ? Nous a-t-on oublié ? Pourquoi ces retards de paiement à répétition ? Pourquoi n’y a-t-il aucune communication quant au retard répétitif du versement des allocations d’études ? Comment sommes-nous censés rapporter d’excellents résultats dans ces conditions ? Voici autant de questions qui méritent des réponses selon les potaches.



Toutefois, les étudiants gabonais au Sénégal exigent de leur État, « le respect des engagements pris par l’ANBG pour le bon déroulement de leurs études au Sénégal ».

Et d’appeler à la bonne volonté de l’État Gabonais et de l’ANBG à bien vouloir « régler le problème persistant des retards de virement, régler le problème de scolarité impayé ou non payé à temps, mettre en place une meilleure communication quand il s’agit des retards de paiement des allocations et enfin l’affectation à Dakar des gestionnaires des boursiers travaillant pour le compte de l’ANBG afin de créer une proximité avec les boursiers du Sénégal et de mieux gérer leurs doléances ».