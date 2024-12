Retard de l’installation de l’Assemblée nationale : « Ce qui est regrettable, c’est cette absence manifeste de communication. » (Mbaye Dione, député) 

Membre de l’Alliance des forces de progrès (AFP) et élu sur la liste nationale de Jamm Ak Njeriñ, le député Mbaye Dione a tiré sur certains de ses collègues députés qui tardent à trouver les solutions pour débuter les travaux de l’installation de la 15e législature. Pour le progressiste, il est totalement compréhensible que des discussions se tiennent entre les députés ainsi que des réglages. Mais il faut le minimum : communiquer avec les collègues. « Nous comprenons. Mais la patience a des limites. Qu’est-ce qu’ils n’ont pas fait quand il s’est agi, pour le pouvoir parlementaire précédent, de procéder à des ajustements comme ils le font actuellement. Mais nous avons cette compréhension même si nous sommes une opposition minoritaire », a scandé le maire de Ngoudiane qui s’est confié à Dakaractu.

Mbaye Dione appelle à la responsabilité des uns et des autres pour que l’installation se fasse enfin et que les urgences puissent être engagées.