Résultats/ Baccalauréat 2025 : Une ambiance de joie et d’émotion au lycée Seydina Issa Rouhou Laye des Parcelles Assainies

Ce lundi 7 juillet 2025, Dakaractu s’est rendu au lycée Seydina Rouhou Laye des Parcelles Assainies, où les résultats du premier tour du Baccalauréat ont été publiés. Entre cris de joie, larmes d’émotion et soupirs de soulagement, l’ambiance était chargée de tension et de bonheur.

Comme chaque année, ce moment décisif, bien que bref, est vécu par les candidats comme une éternité. Nombreux étaient ceux qui ont accouru pour découvrir enfin le verdict de plusieurs années de labeur. Sur place, des scènes de liesse, de prières, d’embrassades, mais aussi de déception se sont enchaînées au rythme des délibérations.

Interrogé par notre équipe, le président du jury 924, le Dr Bouna Ndao, a estimé que les résultats étaient « acceptables ». En comparant les performances du centre au niveau national, il souligne une tendance positive, notamment pour les séries L’ et L2.

Selon lui, "les statistiques sont bonnes", et les épreuves se sont déroulées dans les meilleures conditions. "Tous les surveillants ont répondu présent et ont été ponctuels", a-t-il précisé.

Certains candidats, qui redoutaient des épreuves difficiles, se sont dit agréablement surpris par leurs résultats. Entre témoignages empreints de gratitude et encouragements à ceux qui iront au deuxième tour, l’esprit de solidarité était palpable.

À ceux qui n’ont pas réussi cette année, les nouveaux admis lancent un message d’espoir : « Continuez à croire en vous et redoublez d’efforts. Ce n’est que partie remise ! »

Toutefois, Mr Bouna Ndao a déploré le manque d’implication des parents d’élèves lors de cette période cruciale. Il appelle à plus de présence et de soutien, comme cela se fait dans d’autres régions du pays.



Sveltane Aline ASSINE (Stagiaire)