Restitution des emprises : La France a remis à la disposition du Sénégal le quartier "Contre-Amiral Protet" situé sur le port de Dakar

Dans un communiqué rendu public par l'ambassade de France au Sénégal, il est annoncé que la France a décidé de restituer le quartier "Contre-Amiral Protet" sur le port de Dakar.



« Conformément à la décision de la commission conjointe du 28 février 2025, dans le respect de la procédure établie dans le traité instituant un partenariat en matière de coopération militaire entre la République Française et la République du Sénégal du 18 avril 2012, la partie Française a remis à la disposition de la partie sénégalaise, ce jeudi 15 mai 2025, le quartier "Contre-Amiral Protet" situé sur le port de Dakar. »



Dans la foulée, le même communiqué indique que « les emprises Maréchal et Saint-Exupéry ont déjà été restituées le 7 mars 2025 » et que « les autres emprises seront restituées d'ici l'été 2025... ».