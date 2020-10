Réserve de biosphère du Parc du Delta du Saloum : validation du nouveau plan de zonage

La validation du nouveau plan de zonage de la réserve de biosphère du parc du Delta du Saloum a réuni les acteurs ce matin au ministère de l’environnement et du développement durable. Un des principes pour admettre un site comme réserve de biosphère selon les recommandations de l’UNESCO. Et c’est dans ce cadre, selon le Directeur des Parcs Nationaux, qu’il était nécessaire d’harmoniser l’approche au niveau du Delta pour voir les mécanismes à mettre en oeuvre pour mieux concilier l’homme et la nature.





Des activités de développement seront aussi mis en œuvre a-t-il aussi annoncé, et un partenariat sera conclu avec le ministère du Tourisme pour « mettre en valeur » le produit, a indiqué le Colonel Ndiaye tout en veillant au mécanisme nécessaire pour tirer davantage profit de la conservation.