Requête de Barthélemy Dias : La Cour suprême convoque une audience ce 25 août


La Cour suprême du Sénégal a rendu ce jeudi 22 août 2025 une ordonnance accédant à la requête de l'ancien maire Barthélémy Dias. La haute juridiction a fixé la date de l’audience au 25 août 2025 à 9h pour débattre de l'affaire.

Une requête jugée recevable
La requête, introduite par Barthélémy Dias le 21 août, a été jugée recevable. Selon l’ordonnance N°001/2025, signée par Mme Aïssatou Diallo Ba, conseillère déléguée par le Premier Président de la Cour suprême, la haute juridiction a autorisé la signification en urgence de la requête.

Cette procédure concerne la suspension de l’exécution de la décision n°3925/F/D/DK/AP du 11 décembre 2024 prise par le préfet de Dakar, qui avait déclaré la démission d’un conseiller municipal de la ville.


Vendredi 22 Août 2025
Dakaractu



