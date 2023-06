Reprise des activités : l’économie en marche en centre ville, les marchés Colobane et HLM ainsi que le TER fonctionnels...

Le sénégal a vécu la semaine dernière l'une des moments les plus sombres de son histoire avec les manifestations qui ont secoué le pays et stoppé toute activité notamment à Dakar la capitale où la majeure partie de l'économie est présente. Ainsi après plusieurs jours sans activités (banques, marchés, écoles et universités...fermés) , la capitale Sénégalais commence à renaître de ses cendres. Comme tout au long de la semaine dernière Dakaractu a effectué à nouveau un tour d'horizon dans quelques endroits de Dakar. Le constat est un peu positif, les activités économiques ont repris partiellement entre autres en centre ville, dans les marchés Colobane et HLM. Mais le constat le plus positif n'est rien d'autre la reprise des navettes du TER qui avait cessé ses activités à cause des manifestations à Dakar.