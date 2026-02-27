[ Reportage] Ramadan 2026 : Entre changement vestimentaire, comportement citoyen et boom des djellabas

Durant le mois de ramadan, les comportements changent. Si certains, habituellement calmes, deviennent plus nerveux en raison de la fatigue et du jeûne, d’autres adoptent au contraire un comportement exemplaire, faisant preuve de patience, de retenue et de solidarité malgré la chaleur et la faim.
Côté habillement, le Ramadan rime souvent avec décence et sobriété. De nombreux jeûneurs optent pour des tenues traditionnelles, notamment la djellaba, symbole de modestie et de spiritualité.
Une équipe de Dakaractu s’est rendue à Sandaga pour recueillir les avis des sénégalais sur ces changements observés pendant le mois sacré. Ainsi, les vendeurs occasionnels de djellabas constatent une hausse significative des ventes durant le mois sacré. Toutefois, ils déplorent les tracasseries subies, du fait des déguerpissements opérés par les agents de la mairie de Dakar.
