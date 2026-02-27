Assemblée nationale : Avec 104 voix pour, la majorité acte le renvoi de Moussa Bocar Thiam devant la Haute Cour de justice

L’Assemblée nationale du Sénégal a adopté, au terme d’un vote présidé par El Malick Ndiaye, la résolution de mise en accusation de l’ancien ministre Moussa Bocar Thiam, ouvrant ainsi la voie à son renvoi devant la Haute Cour de justice.







Avant l’ouverture du scrutin, le président de l’Assemblée nationale a tenu à rappeler le cadre juridique régissant cette procédure exceptionnelle. Invoquant l’article 101, alinéa premier de la Constitution, il a souligné que le vote devait se dérouler à bulletin secret et que l’adoption de la résolution était conditionnée à l’obtention des trois cinquièmes des membres composant l’Assemblée nationale. Une barre particulièrement haute, qui rendait l’issue du vote incertaine jusqu’aux derniers instants.



La séance a néanmoins été marquée par quelques moments de tension procédurale. Le président Ndiaye a dû renvoyer l’un des députés à l’article 103 du règlement intérieur pour justifier la prise de parole du député Abdoulaye Tal, avant de rappeler solennellement que les membres de la Haute Cour de justice étaient exclus du droit de vote.







Au moment de la clôture du scrutin, les chiffres sont tombés : sur 165 membres que compte l’Assemblée, 116 ont pris part au vote, dont 31 par procuration. Il convient de noter que les trois procurations déposées par l’opposition n’ont pas été retenues. Le résultat final fait état de 104 voix pour, 9 contre et 3 abstentions. Le seuil requis étant ainsi largement dépassé, la résolution a été adoptée.







À l’issue du vote, El Malick Ndiaye a annoncé la levée de la séance et convoqué les députés pour le mardi 3 mars 2026 à 11 heures, afin d’examiner le projet de loi n° 04-2026 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil national de régulation des médias.

