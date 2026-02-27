Me Moussa Bocar Thiam après l’adoption de sa mise en accusation : « Je prends congé immédiatement et regagner le Sénégal pour démonter cette cabale politique »

Me Moussa Bocar Thiam a réagi à la décision de l’Assemblée nationale de le traduire devant la Haute Cour de Justice. L’avocat et homme politique dénonce une procédure de « violation flagrante de la Constitution ». Actuellement en exercice dans son cabinet juridique dans le Golfe, Me Moussa Bocar Thiam affirme avoir décidé de prendre « immédiatement des congés professionnels » pour regagner le Sénégal et se mettre à la disposition de la justice. Un geste qu’il revendique comme celui d’un « bon républicain », soucieux du respect des institutions, même lorsqu’il en conteste le fonctionnement.



Loin de baisser les bras, l’ancien ministre charge nommément le Premier ministre Ousmane Sonko et l’accuse avec ses alliés d’avoir initié ce qu’il appelle une « cabale politique ». Pour l’ancien ministre, cette procédure judiciaire ne serait qu’un instrument de « diabolisation » et de « règlement de comptes » visant à « museler l’opposition sénégalaise ». Il affirme parallèlement que cette offensive contre lui servirait à « masquer l’incompétence » et les « limites » du gouvernement actuel face aux attentes pressantes des Sénégalais sur le plan social. L’ancien ministre des Télécommunications promet de « démonter » point par point les charges retenues contre lui.