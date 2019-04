Reportage : La Grande offensive du riz sénégalais à la Fiara

La 20e édition de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales a vu la participation des producteurs et transformateurs du riz sénégalais connaître une révolution. En effet, cette année, ce qu'on appelle le riz de la vallée a opéré une grande offensive en ce sens qu'une zone entière, située juste à l'entrée de ce grand rendez-vous de l'Agriculture a été allouée aux producteurs et transformateurs. Qui ont fait remarquer à votre site que la qualité de la production a été revue à la hausse. Ce qui a eu le don de “réconcilier” les consommateurs avec cette production locale. Cependant, les exposants que nous avons rencontrés ne diraient pas non à une campagne de sensibilisation pour inciter les Sénégalais à se tourner vers le riz local.

Nos interlocuteurs n'ont pas aussi manqué de demander à l'État d'accompagner et les producteurs et les transformateurs dans leurs efforts pour une production en qualité et en quantité.