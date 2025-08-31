[Reportage] Hivernage au Sénégal : le “Gowé” et le "Sarkhatane", encens traditionnels pour chasser l’humidité


L’hivernage est souvent synonyme d’humidité persistante dans les habitations sénégalaises. Pour s’en protéger, les populations ont recours à des pratiques traditionnelles bien ancrées, parmi lesquelles l’usage de l’encens, particulièrement le “Gowé” et le "Sarkhatane", réputés pour assainir l’air et neutraliser les mauvaises odeurs.
 
Dakaractu est allé à la rencontre des vendeuses d’encens afin de mieux comprendre cette pratique. Au marché HLM de Dakar, nous avons retrouvé Bibi Thiouraye, vendeuse installée depuis plusieurs années. Malgré la fatigue et les dégâts causés par les pluies sur son lieu de travail, elle a accepté de témoigner : « L’encens est plus efficace que les autres produits pour lutter contre l’humidité. Il purifie l’air et laisse une bonne odeur dans les maisons », confie-t-elle.
Après le marché HLM, cap sur le marché du port autonome de Dakar, communément appelé “Gare Ba”. Là, Coumba Dieng et Rokhaya Mbaye, deux autres vendeuses, insistent elles aussi sur l’utilité de l’encens.
« Le Gowé est incontournable en cette période. Il absorbe l’odeur de l’humidité et rend l’air plus agréable », explique Rokhaya Mbaye.
Pour ces commerçantes, l’encens n’est pas seulement un parfum d’intérieur, mais un véritable allié contre l’humidité qui envahit les maisons pendant l’hivernage. Une tradition qui résiste au temps et reste, pour beaucoup de Sénégalais, une solution naturelle et accessible
Dimanche 31 Août 2025
