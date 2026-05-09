[ Reportage] Menace de grève par la FNBS : Les consommateurs de pain interpellent l’État...

Alors que la Fédération nationale des boulangers du Sénégal alerte sur les difficultés économiques que traverse le secteur et menace de paralyser le système de distribution du pain à travers le pays, les citoyens que nous avons rencontrés dans les rues de la capitale se disent préoccupés par une éventuelle hausse du prix du pain.



Dans un contexte marqué par la cherté de la vie, plusieurs consommateurs craignent de nouvelles difficultés pour les ménages. Tout en comprenant les revendications des boulangers, ils appellent l’État et les acteurs du secteur à engager rapidement des discussions afin de trouver des solutions concrètes sans impacter davantage le pouvoir d’achat des populations.