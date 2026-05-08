AN - Séance plénière convoquée pour demain : Le Code électoral en seconde délibération

L’Assemblée nationale du Sénégal (XVe législature) tiendra une séance plénière ce samedi à 11 heures, informe la convocation signée par le président de l’institution, El Malick Ndiaye. Un seul point figure à l’ordre du jour. Il s’agit de l’examen en seconde délibération de la proposition de loi n°11/2026 modifiant la loi n°2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral. Cette seconde délibération intervient à la demande du Président de la République.







Le recours à la seconde délibération, prévu par la Constitution, permet au chef de l’État de renvoyer devant l’Assemblée nationale un texte déjà adopté, afin que les députés le réexaminent. Cette procédure, peu fréquente, traduit une volonté de l’exécutif d’obtenir des modifications ou des clarifications sur le contenu du texte voté.







La réforme du Code électoral est l’un des dossiers les plus sensibles de l’agenda politique sénégalais, cristallisant des tensions entre la majorité et l’opposition autour des conditions d’organisation des prochaines échéances électorales.

