Casamance / 6 tonnes de chanvre, 14 interpellations, 400 millions saisis: Le bilan de l'opération ELOL

L’armée sénégalaise et la gendarmerie nationale ont mené une vaste opération militaire baptisée ELOL dans le nord du Sindian, aboutissant à la saisie définitive de 9 tonnes 250 kilogrammes de chanvre indien, selon des informations communiquées par le colonel Cheikh Gueye, commandant de la Zone militaire n°5. Cette opération fait suite à l’opération KALEKAI, conduite en mars 2026 près de la frontière gambienne, avec pour objectif de neutraliser des bandes armées et de détruire plusieurs champs de culture illicite détectés dans cette zone sensible.



D’après les autorités militaires, l’intervention a permis de démanteler des bases logistiques servant à entretenir une « économie criminelle et de guerre » dans plusieurs localités du nord du Sindian. Menée durant près d’une semaine avec l’appui de la gendarmerie, l’opération s’est déroulée sans incident majeur. Le colonel Cheikh Gueye a salué la coordination entre les différentes unités engagées, soulignant que cette action vise avant tout à restaurer la sécurité des populations et à empêcher la reconstitution des réseaux armés opérant dans cette partie de la Casamance.